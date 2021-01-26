Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Консультанта супермаркета Никора ранил ножом покупатель


26.01.2021   13:09


Устная перепалка между клиентом и консультантом тбилисского филиала супермаркета «Никора» в районе Дигоми переросла в физическое насилие. Покупатель ранил сотрудника магазина холодным оружием.

Пока неизвестно, что стало причиной ссоры.

Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

На месте работают криминалисты-эксперты.

Как сообщили Report.ge в МВД, расследование ведется по статье 19/108 Уголовного кодекса, которая предусматривает покушение на умышленное убийство.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна