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Консультанта супермаркета Никора ранил ножом покупатель
26.01.2021 13:09
Устная перепалка между клиентом и консультантом тбилисского филиала супермаркета «Никора» в районе Дигоми переросла в физическое насилие. Покупатель ранил сотрудника магазина холодным оружием.
Пока неизвестно, что стало причиной ссоры.
Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
На месте работают криминалисты-эксперты.
Как сообщили Report.ge в МВД, расследование ведется по статье 19/108 Уголовного кодекса, которая предусматривает покушение на умышленное убийство.
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