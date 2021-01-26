

Консультанта супермаркета Никора ранил ножом покупатель

26.01.2021 13:09





Устная перепалка между клиентом и консультантом тбилисского филиала супермаркета «Никора» в районе Дигоми переросла в физическое насилие. Покупатель ранил сотрудника магазина холодным оружием.



Пока неизвестно, что стало причиной ссоры.



Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.



На месте работают криминалисты-эксперты.



Как сообщили Report.ge в МВД, расследование ведется по статье 19/108 Уголовного кодекса, которая предусматривает покушение на умышленное убийство.



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