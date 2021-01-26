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МВД Грузии выявило более тысячи фактов нарушений ограничений
26.01.2021 14:06
Новости-Грузия
За прошедшие сутки в Грузии выявлено 1368 нарушений ограничений, введенных в стране для превенции распространения коронавируса, сообщается на сайте министерства внутренних дел.
Больше всего жители Грузии нарушают правило ношения масок — за сутки оштрафовано 1235 человек. Им придется заплатить штраф в размере 20 лари (6 долларов).
Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 133 человек, которых застали на улице после девяти вечера.
С 28 ноября в Грузии действует правила обязательного ношения маски на улице и запрет на передвижение пешком и на автомобиле с девяти вечера до пяти утра.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения.
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