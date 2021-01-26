

В Грузии в период пандемии количество умышленных убийств увеличилось на 48,57%

26.01.2021 18:39





В Грузии уровень умышленных убийств [статья 108 Уголовного кодекса] в период пандемии 2020 года, увеличился на 48,57 процента по сравнению с предыдущим годом. По официальным данным МВД, в 2019 году было зарегистрировано 35 случаев умышленного убийства, а в 2020 году было зафиксировано 52 случая.



В 2020 году выросло и количество других преступлений, например, в 2020 году было зафиксировано 4,927 случаев домашнего насилия, в 2019 году — 4,539. Уровень домашнего насилия в 2020 году увеличился на 8,55 процента по сравнению с предыдущим годом.



Случаи угроз также выросли на 41,41 процента: в 2019 году было зафиксировано 1980 случаев, в 2020 году — 2800.



Уровень преступлений против несовершеннолетних увеличился на 21,62 процента [171 — 176 УК].



Также значительно выросло количество преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Количество преступлений, предусмотренных статьями 246–259 УК, увеличилось на 44,44 процента. Если в 2019 году по этой статье было расследовано 135 дел, то в 2020 году таких дел было 195.



Также участились случаи незаконного лишения свободы. Если в 2019 году по этой статье было возбуждено 117 дел, то в 2020 году их количество увеличится до 166.



В 2020 году уровень незаконного лишения свободы увеличился на 41,88 процента по сравнению с предыдущим годом.



В 2020 году было зафиксировано 28 преступлений против культурного наследия (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры). В 2019 году по этой же статье возбуждено расследование по 11 делам. Уровень преступности по этой статье в 2020 году вырос на 154,55 процента по сравнению с 2019 годом.



По статистике МВД Грузии, в 2020 году по сравнению с 2019 годом по снизилось количество преступлений, в том числе в целом по наркопреступлениям процент снижения составил 46 процентов. В условиях пандемии, когда государственные службы работали удаленно, показатели официальной статистики преступности также снизились на 17,41 процента.



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