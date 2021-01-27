

ВМС Украины в этом году получат турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2

27.01.2021 12:29





В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar ТВ2 турецкого производства с улучшенными характеристиками.



Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа во время рабочей встречи с представителями турецкой компании Baykar Makina в Одессе, сообщает ВМС Украины на своей странице в Facebook.



«В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-Морских Сил, как на суше так и на море», - рассказал командующий ВМС ВС Украины.



Контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил турецких партнеров за сотрудничество, конструктивный диалог по выработке общей позиции и решению вопросов в рамках реализации этого проекта.



«Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины, в качестве поддержки, мы предоставляем новейшие технологии, которые имеем сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей», - сказал генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.



По результатам встречи, был разработан общий порядок реализации проекта плана действий.



Как известно, ранее командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщал о том, что для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне БПЛА Bayraktar будут иметь увеличенную дальность полета и будут задействоваться для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил на берегу и на море.



Как сообщалось, министр обороны Украины Андрей Таран и президент Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум, где, в частности, были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.



Тогда же Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики.



Турецкие беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.



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