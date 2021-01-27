

Украинская разведка утверждает, что в России запущен процесс передачи власти

27.01.2021 14:52









В документе есть отдельная глава «Угрозы со стороны России», в которой говорится, что проблемы со здоровьем президента России становятся все более очевидными и что физическое выполнение публичных функций главы государства является для него заметной трудностью.



В разведывательном документе также говорится, что, несмотря на конкретный вариант передачи власти, в среднесрочной перспективе основным сценарием является сохранение государственной модели «путинизма» в России с Путиным или без него.



По данным Службы внешней разведки Украины, одной из стратегических целей Кремля является интеграция Украины или ее части в управляемый Москвой сверхгосударственный проект под кодовым названием «СССР 2.0», который не должен позволить Украине ускорить рост темпа экономического развития, качества жизни населения.



«Российская Федерация попытается решить свои системные демографические проблемы за счет человеческих ресурсов Украины, — заявляют аналитики разведки. В «Белой книге» утверждается, что Москва рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для экспансии в Средиземноморье, Ближний Восток и Африку. Милитаризация Крыма играет важную роль в изменении военно-политического баланса сил в Черноморском регионе, в частности, путем создания ограничительных систем НАТО в этом регионе», — говорится в документе.

По информации украинской внешней разведки , у Владимира Путина проблемы со здоровьем и начался процесс передачи власти в России. Служба разведки Украины подготовила к профессиональному дню первый информационный бюллетень под названием «Белая книга».В документе есть отдельная глава «Угрозы со стороны России», в которой говорится, что проблемы со здоровьем президента России становятся все более очевидными и что физическое выполнение публичных функций главы государства является для него заметной трудностью.В разведывательном документе также говорится, что, несмотря на конкретный вариант передачи власти, в среднесрочной перспективе основным сценарием является сохранение государственной модели «путинизма» в России с Путиным или без него.По данным Службы внешней разведки Украины, одной из стратегических целей Кремля является интеграция Украины или ее части в управляемый Москвой сверхгосударственный проект под кодовым названием «СССР 2.0», который не должен позволить Украине ускорить рост темпа экономического развития, качества жизни населения.«Российская Федерация попытается решить свои системные демографические проблемы за счет человеческих ресурсов Украины, — заявляют аналитики разведки. В «Белой книге» утверждается, что Москва рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для экспансии в Средиземноморье, Ближний Восток и Африку. Милитаризация Крыма играет важную роль в изменении военно-политического баланса сил в Черноморском регионе, в частности, путем создания ограничительных систем НАТО в этом регионе», — говорится в документе.



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