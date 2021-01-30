

МВД Грузии: Полицейский передал представителю одной из оппозиционных партий персональную информацию о гражданине

30.01.2021 19:04





Сотрудники Генеральной инспекции МВД Грузии, в результате служебной проверки, на основании заключения, уволили со службы двух инспекторов Зугдидского управления Департамента полиции Самегрело-Земо Сванети и патрульного инспектора Потийского городского отделения.



По сообщении ведомства, установлено, что упомянутые лица, с целью незаконного получения информации о гражданине, связались друг с другом, а один из них, посредством собственного устройства генерирования Digipass, проник в защищенную компьютерную базу данных министерства и добыл информацию о конкретном гражданине.



«Добытую персональную информацию сотрудник полиции передал представителю одной из оппозиционных партий. Позднее эта информация была оглашена в эфире одной из телекомпаний. На основании заключения Генеральной инспекции, указанные лица были уволены со службы», - отмечается в информации ведомства.



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