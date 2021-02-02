

Пожарные-спасатели спасли пациентов Центра травматологии

02.02.2021 10:44





По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, пожарные-спасатели спасли пациентов Центра травматологии.



«В Центр по управлению общественной безопасностью Министерства внутренних дел 112 поступила информация о возгорании в здании Центра травматологии на улице Цинандали в Тбилиси.



В кратчайшие сроки на месте были мобилизованы восемь пожарно-спасательных бригад. На первом этаже трехэтажного здание наблюдалось сильное задымление и открытый огонь. В одной из палат было пять пациентов, которых пожарные перевели в безопасную палату, где у врачей была возможность продолжить лечение», — заявили в ведомстве.



По данным ведомства, через полчаса после звонка пожар был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.



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