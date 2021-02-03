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В Грузии задержали человека, который 10 лет был в розыске
03.02.2021 14:14
Новости-Грузия
В Грузии задержали человека, которого главное управление Ваке-Сабурталинского района Тбилисской полиции разыскивала с 2010 года, сообщается на сайте МВД страны.
Задержанный был судим по статье УК Грузии – кража. 63-летнего Э.Г. задержали в Зугдиди, на западе страны.
Обвиняемый нарушил права и обязанности пробационера, присвоенные ему законом из-за совершенного преступления. Из-за этого он был объявлен в розыск с 2010 года, поясняют в МВД.
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