

Давид Дарчиашвили пришел на допрос по «Делу картографов» в жилете с надписью «Назад в СCCР»

03.02.2021 15:41





Бывший депутат от «Единого национального движения» (ЕНД) Давид Дарчиашвили, пришел в прокуратуру на допрос по «Делу картографов» в жилете с надписью «Назад в СCCР».



По словам Дарчиашвили, действия прокуратуры напоминают действия прокуратуры времен Советского союза, а в прокуратуру его вызвали в связи с заявлением, которое он сделал во время парламентских дебатов в 2012 году. Политик считает, что действия прокуратуры нарушают Конституцию Грузии:



«Прокуратура работает по абсолютно советскому стандарту. Об этом я говорил много раз» — сказал Дарчиашвили.



Он также отметил, что случай с картографами напоминает ему историю времен Советского союза, когда в период правления Сталина, Вышинский (прокурор СССР) обвинил часть коммунистов в саботаже.



«Напомню, что бы я ни говорил, согласно измененной Конституции, принятой в 2018 году, депутат имеет право не отвечать на вопросы о том, что он сказал во время парламентских дебатов, откуда у него эта информация. Прокуратура не имеет права говорить со мной на эти темы» — добавил политик перед входом в прокуратуру.



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