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В Западной Грузии неизвестные расстреляли бизнесмена
04.02.2021 17:30
В Западной Грузии, в центре города Поти неизвестные расстреляли предпринимателя Гурама Ахалая, сообщает телеканал «Мтавари».
43-летний бизнесмен в своей машине дожидался сына у сервис-центра Агентства обслуживания МВД Грузии. По словам очевидцев, в этот момент из проезжавшего рядом автомобиля в Ахалая было произведено до десяти выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался до приезда «скорой».
Как пишет «Новости-Грузия», нападавшим удалось скрыться с места преступления, однако, по данным СМИ, к этому времени они уже задержаны.
По информации «Мтавари», в течение нескольких лет Ахалая жил за границей. Некоторое время назад он вернулся на родину. Среди мотивов покушения на него называется месть. Не исключено, что счета с бизнесменом решили свести представители криминального мира.
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