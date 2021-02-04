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Министр обороны Грузии встретился с послом Саудовской Аравии
04.02.2021 19:46
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Абдуллой Аль-Мутаири.
Как сообщает пресс-служба минобороны Грузии, Ираклий Гарибашвили поблагодарил посла за визит и положительно оценил растущую динамику сотрудничества и развития двусторонних отношений между Грузией и Саудовской Аравией.
Глава оборонного ведомства выразил надежду, что в ближайшем будущем партнёрство в сфере обороны получит дальнейшее развитие. На встрече обсуждались вопросы военно-промышленного сотрудничества.
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