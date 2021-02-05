

Гражданин Ирана задержан с крупной партией наркотиков

05.02.2021 13:08





По заявлению Министерства внутренних дел, в результате следственных мероприятий, по факту предварительного сговора и незаконного приобретения, хранения и сбыта в особо крупных размерах наркотических средств и незаконного ввоза в Грузию, на основании постановления судьи был задержан гражданин Исламской Республики Иран, 1987 года рождения М.Д.



«Следствием установлено, что проживающий в Тбилиси гражданин Исламской Республики Иран М.Д. продавал наркотические средства. На основании решения судьи полиция от обвиняемого совершила контрольную закупку 195 таблеток «метадона» и провела скрытую аудио-видео запись этой покупки.

Следствием также было установило, что М.Д. планировалось завезти в Грузию большое количество наркотического средства «метадон». В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранителями, был определен предполагаемый маршрут совершения преступления. В непосредственной близости от экономической зоны оформления Тбилиси время обыска грузового прицепа, принадлежащего М.Д. при проверке мешков с солью, правоохранители в особо крупном размере изъяли 1171 таблетку наркотического средства «метадон», - сказано в заявлении.



По заявлению ведомства, ведутся активные следственные действия с целью установления других лиц, причастных к совершению преступления.



По факту предварительного сговора и незаконного приобретения, хранения и сбыта в особо крупных размерах наркотических средств и незаконного ввоза в Грузию по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии ведется расследование.



Преступление предусматривает от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





