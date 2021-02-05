

Американский эсминец «Дональд Кук» прибыл в Батуми

05.02.2021 18:49





Эсминец Военно-морских сил США «Дональд Кук» (USS Donald Cook - DDG-75) вошел в грузинский порт Батуми. Корабль встретили представители Береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии.



В грузинском ведомстве говорят, что ракетный эсминец класса Arleigh Burke («Арли Бёрк») участвует в различных миссиях в районе операций Шестого флота США, обеспечивает безопасность в Черноморском регионе и поддержку миссий НАТО.



В МВД также сообщили, что соблюдаются все рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.



«Дональд Кук» покинет грузинские территориальные воды завтра, 6 февраля после совместных учений с грузинской Береговой охраной.



Эсминец вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль «Портер». В НАТО объяснили их появление ответом на «наращивание военной мощи» России. Позднее фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» провел учения на фоне появления двух эсминцев ВМС США в регионе.



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