

МВД Грузии: На акции против строительства «Намахван ГЭС» полиция изъяла оружие и т.н. дубинки

07.02.2021 18:39





По информации Министерства внутренних дел Грузии, на акции против строительства «Намахван ГЭС» полиция изъяла оружие и т.н. дубинки.



По их же информации, близ села Жонети Цкалтубского района проходит акция против строительства «Намахван ГЭС». В целях обеспечения безопасности и правопорядка на месте мобилизована полиция.



Как говорится в распространенном ведомством заявлении, в ходе акции сотрудники МВД остановили два автомобиля. Из одного автомобиля изъяты зарегистрированное огнестрельное оружие модели Винчестер и снайперская винтовка, а из другого – бейсбольная бита и тупой предмет, т.н. дубинка.



«После их изъятия полиция пояснила их владельцам, что эти предметы будут им возвращены по завершении акции.



МВД призывает участников акции повиноваться законным требованиям полиции», - говорится в информации, распространенной ведомством.



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