Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии: На акции против строительства «Намахван ГЭС» полиция изъяла оружие и т.н. дубинки


07.02.2021   18:39


По информации Министерства внутренних дел Грузии, на акции против строительства «Намахван ГЭС» полиция изъяла оружие и т.н. дубинки.

По их же информации, близ села Жонети Цкалтубского района проходит акция против строительства «Намахван ГЭС». В целях обеспечения безопасности и правопорядка на месте мобилизована полиция.

Как говорится в распространенном ведомством заявлении, в ходе акции сотрудники МВД остановили два автомобиля. Из одного автомобиля изъяты зарегистрированное огнестрельное оружие модели Винчестер и снайперская винтовка, а из другого – бейсбольная бита и тупой предмет, т.н. дубинка.

«После их изъятия полиция пояснила их владельцам, что эти предметы будут им возвращены по завершении акции.

МВД призывает участников акции повиноваться законным требованиям полиции», - говорится в информации, распространенной ведомством.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна