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Пожар на рынке Лило локализован
08.02.2021 13:23
Пожар на рынке Лило (на окраине Тбилиси) локализован. Как заявили в Службе управления чрезвычайными ситуациями при МВД Грузии существовала угроза распространения огня на другие торговые объекты.
На данном этапе идут ликвидационные работы, на месте работает 11 бригад пожарно-спасательных сил.
При происшествии никто не пострадал.
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