

Пожар на рынке Лило локализован

08.02.2021 13:23





Пожар на рынке Лило (на окраине Тбилиси) локализован. Как заявили в Службе управления чрезвычайными ситуациями при МВД Грузии существовала угроза распространения огня на другие торговые объекты.



На данном этапе идут ликвидационные работы, на месте работает 11 бригад пожарно-спасательных сил.



При происшествии никто не пострадал.



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