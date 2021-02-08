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Пожар на рынке Лило локализован


08.02.2021   13:23


Пожар на рынке Лило (на окраине Тбилиси) локализован. Как заявили в Службе управления чрезвычайными ситуациями при МВД Грузии существовала угроза распространения огня на другие торговые объекты.

На данном этапе идут ликвидационные работы, на месте работает 11 бригад пожарно-спасательных сил.

При происшествии никто не пострадал.

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