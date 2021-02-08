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В Тбилиси по обвинению в насилии над трансгендерной женщиной арестован один человек
08.02.2021 13:23
МВД Грузии сообщает о задержании одного лица по обвинению в совершении преступления на почве неприязни по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
По информации МВД, следствие установило, что обвиняемый устно оскорбил и применил насилие к трансгендерной женщине. Пострадавшая сообщила об этом правоохранителям.
Следствие ведется по первой части 126-й статьи УК Грузии — насилие, совершенное на почве неприязни по признаку гендерной идентичности. В случае подтверждения вины обвиняемому грозит заключение сроком до одного года.
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