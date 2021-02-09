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Пожар на рынке Хопа в Батуми ликвидирован
09.02.2021 12:57
Пожар на рынке Хопа в Батуми потушен. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
В результате инцидента никто не пострадал.
«Огонь распространился на магазин одежды и мог перекинуться на близлежащие торговые точки. Пожарные вовремя потушили пожар. К этому времени возгорание полностью ликвидировано. На месте работало 7 групп пожарно-спасательного управления», - сказано в сообщении.
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