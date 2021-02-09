

Пожар на рынке Хопа в Батуми ликвидирован

09.02.2021 12:57





Пожар на рынке Хопа в Батуми потушен. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



В результате инцидента никто не пострадал.



«Огонь распространился на магазин одежды и мог перекинуться на близлежащие торговые точки. Пожарные вовремя потушили пожар. К этому времени возгорание полностью ликвидировано. На месте работало 7 групп пожарно-спасательного управления», - сказано в сообщении.



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