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Пожар на рынке Хопа в Батуми ликвидирован


09.02.2021   12:57


Пожар на рынке Хопа в Батуми потушен. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Огонь распространился на магазин одежды и мог перекинуться на близлежащие торговые точки. Пожарные вовремя потушили пожар. К этому времени возгорание полностью ликвидировано. На месте работало 7 групп пожарно-спасательного управления», - сказано в сообщении.

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