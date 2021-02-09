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Адвокат Шота Тутберидзе обвиняет полицию в превышении полномочий
09.02.2021 14:59
Юрист Шота Тутберидзе обвиняет полицию в превышении полномочий и препятствовании его адвокатской деятельности. По словам адвоката, он был задержан при выяснении местоположения его клиента и его статуса.
По словам Тутберидзе, происшествие имело место вчера, 8 февраля около станции метро Дидубе. Его клиента лишили свободы и он решил выяснить статус своего подзащитного.
Я пытался выяснить, почему задержали, спрашивал, задержан ли он, а они переадресовывали меня к пресс-центру. У них не было даже базовых знаний о правах человека.
Тутберидзе утверждает, что полиция не давала ему возможность коммуникации с клиентом, а через некоторое время его посадили в обычную машину и куда-то увезли. В процессе, по словам адвоката, он открыл дверь этой машины и спросил у водителя, куда везут его клиента, после чего по требованию полиции, он закрыл дверь. После, отмечает Тутберидзе, один из правоохранителей предложил его задержать, что полицейские и сделали.
После, рассказывает адвокат, его посадили в машину и после часа езды спрашивали у парковки полицейского участка на улице Церетели, зачем ему поднимать шумиху, после чего освободили под подписку и составили протокол о неподчинении полиции.
Адвокат отмечает, что связался с Генеральной инспекцией МВД Грузии и собирается вновь обратится к ведомству, дабы выяснить, как оно отреагировало на происшествие. Тутберидзе также намерен подать жалобу на действия полиции.
Что касается клиента адвоката, выяснилось, что полиции нужно было лишь передать ему письмо и они не планировали его арестовать. Однако, Тутберидзе уверяет, что полиция не предоставила ему эту информацию.
По вопросу случившегося Netgazeti связалось с МВД Грузии. В случае получения ответа материал будет обновлен.
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