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В Грузии задержали мошенника, подделывавшего документы для банков
09.02.2021 17:00
По обвинению в подделке и продаже поддельных документов сотрудниками Следственной службы Минфина задержан гражданин Грузии, обвиняемый в мошенничестве, сообщает сегодня ведомство.
По данным следствия, в последнее время участились случая получения кредитов в банковских учреждениях незаконным путем, в связи с чем было решено ужесточить проверку.
Следствие установило, что в начале февраля этого года обвиняемый за вознаграждание в 750 лари подготовил поддельную выписку из банка одному лицу, желающему получить в банке ссуду. Согласно фальшивому документу, гражданин якобы ежемесячно получает зарплату в размере 2740 лари.
«В результате следственных действий были изъяты деньги, полученные преступным путем, поддельные банковские выписки, выданные 20 различным лицам, а также печати одного из коммерческих банков и микрофинансовых организаций, предназначенные для изготовления поддельных документов», — сказано в заявлении.
Следствие ведется по первой части сразу трех статей — 210, 362 и 208 Уголовного кодекса Грузии — изготовление или приобретение в целях сбыта либо использование поддельных кредитных или расчетных карт или документов, изготовление поддельных официальных печатей и штампов и бланков, а также предоставление банку или иным кредиторам ложных сведений о хозяйственном или финансовом положении в целях получения кредита или увеличения его размера, либо получения льготного кредита, а равно использование целевого кредита не по назначению, повлекшее существенный ущерб. Задержанному грозит от двух до пяти лет тюрьмы.
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