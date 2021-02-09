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Охранная полиция Грузии получила новые бронированные машины и микроавтобусы
09.02.2021 18:11
Автопарк департамента охранной полиции МВД Грузии пополнился новыми специализированными автомобилями, сообщает сегодня ведомство.
Всего к существующему автопарку добавился 31 автомобиль. Из них службе инкассации было передано 10 единиц внедорожников марки Mitsubishi с высоким уровнем бронирования, которые предназначены для транспортировки и охраны денег и драгоценностей в сложных климатических условиях и в высокогорных районах.
Также передано еще восемь единиц бронированных микроавтобусов марки Ford как для междугородней инкассации, так и для инкассации в городе и две единицы специальных автомобилей марки Iveco с высокой грузоподъемностью для инкассации объемных грузов.
Технической службе полиции охраны добавилась 6 единиц специализированного автомобиля модели Renault Dokker, снабженных разными новейшими оборудованиями, которые необходимы для обеспечения качественного монтажа и обслуживания.
Отделению охраны движимого имущества и физических лиц передали пять единиц автомобиля марки Skoda Scala, которые будут охранять и провожать негабаритные и опасные грузы.
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