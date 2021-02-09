

Денис Шмыгаль после встречи в НАТО рассчитывает на ПДЧ для Украины вместе с Грузией

09.02.2021 21:54





Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет получить план действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) одновременно с Грузией. Об этом он заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".



"На сегодня нашей краткосрочной стратегией является получение ПДЧ. Мы хотим не отставать от Грузии и в идеале получить ПДЧ вместе с Грузией", - заявил премьер-министр Украины.



Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча в штаб-квартире НАТО является "хорошим сигналом", который дает нам "хорошую надежду".



Шмыгаль подчеркнул, что членство в НАТО является важным приоритетом Украины и напомнил, что намерение присоединиться к Альянсу прописано в Конституции.



"Мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, продолжаем переход на стандарты НАТО, проводим совместные учения... У нас есть много наработок, которые дают надежду на быстрое выполнение домашнего задания. Достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет той предпосылкой, которая позволит нам стать полноправным членом НАТО", - отметил премьер-министр.



В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.



Как сообщалось, саммит НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос возвращения к "политике открытых дверей", в том числе - вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства.



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