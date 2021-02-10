

В результате амнистии на данный момент освобождены 189 заключенных

10.02.2021 12:42





В результате амнистии 189 заключенных уже освобождены из мест заключения. Информацию об этом распространяет Специальная пенитенциарная служба.



По их данным, 170 осужденных и 19 обвиняемых уже покинули пенитенциарные учреждения.



«Из 170 осужденных 83 человека были немедленно освобождены из мест лишения свободы решением суда. 53 осужденных покинули тюрьму в результате сокращения срока наказания вдвое. Тридцать три осужденных были освобождены условно-досрочно на четверть. Приговор одному осужденному изменен на домашний арест.



Примечательно, что к освобождению был приговорен один пожизненно осужденный (2026 г.). Из 170 осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, десять женщин. Две осужденные женщины были освобождены из тюрьмы после сокращения срока наказания на четверть.



«Содержание 4 осужденных женщин было заменено на домашний арест», — говорится в заявлении.



Всего Специальная пенитенциарная служба направила в суды 4,055 дел заключенных и поскольку вопрос об освобождении каждого заключенного будет рассмотрен судом, они покинут тюрьмы на основании решения суда.



Закон об амнистии принят парламентом 11 января 2021 года. Закон предусматривает полное освобождение от наказания или сокращение срока вдвое, или на четверть. В отношении некоторых осужденных амнистия будет действовать частично: лицу, отбывающему наказание за несколько преступлений, будет сокращен срок наказания только по тем статьям, амнистия которых предусмотрена законом.



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