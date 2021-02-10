

В Европе задержаны 45 граждан Грузии по обвинению в участии в преступных группировках

10.02.2021 12:42





9 февраля в различных странах Европы, в том числе Италии, Франции и Греции были арестованы 45 граждан Грузии. Как сообщает МВД Грузии их обвиняют в связях с так называемым «воровским миром».



В ведомстве отмечают, что Центральный департамент криминальной полиции принял участие в операциях наряду с местными правоохранителями.



В заявлении МВД говорится, что 9 февраля 2021 года МВД Италии и Грузии выявили и задержали в общей сложности 28 граждан Грузии, которые активно совершали преступные действия на территории Италии и ЕС.



«Следствием установлено, что граждане Грузии грабили квартиры в Северной Италии, а на вырученные деньги с продажи украденных вещей пытались начать легальный бизнес в Италии.



С целью введения итальянских правоохранителей в заблуждение граждане Грузии активно использовали фальшивые данные и документацию», — отмечается в заявлении.



В Италии против них возбуждено уголовное дело по 416-й, 624-й и 648-й статье местного УК — формирование криминальной группировки, воровство и отмывание денег. В случае подтверждения вины обвиняемым грозит до 7 лет заключения.



Аналогичная операция прошла и во Франции.



В рамках операции в нескольких городах франции были задержаны «вор в законе» грузинского происхождения К.А., а также 17 граждан Грузии, которые вели преступную деятельность в странах ЕС.



Им выдвинули обвинения по 131-й, 132-й, 311-й, 321-й и 450-й статьям местного УК — неоднократное воровство в торговых объектах организованной группировкой, участие в преступных группировках, продажа/покупка имущества, нажитого преступным путем и незаконная торговля контрабандным табаком. В случае подтверждения вины обвиняемым грозит до 10 лет заключения и штраф в 375 тысяч евро.



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