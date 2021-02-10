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Статистика ДТП за прошлый год
10.02.2021 13:34
В 2020 году в Грузии произошло 4999 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 6640 человек получили травмы и 450 погибли. Об этом сообщает Служба национальной статистики Грузии со ссылкой на данные МВД.
По данным Грузстата, из произошедших в прошлом году ДТП 137 были связаны с алкогольным опьянением.
Для справки, в 2019 году произошло 5839 ДТП, погиб 481 человек.
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