

Минобороны Грузии приобрело более 300 единиц спецтехники

10.02.2021 22:28





В рамках программы закупки новой техники Минобороны Грузии приобрело более 300 единиц спецтехники, в том числе бензовозы и внедорожники типа IVECO (Италия), а также грузовики типа MAN (Германия), сообщает пресс-служба ведомства.



Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили присутствовали на распределении новых машин на военной базе четвертой механизированной бригады в Вазиани.



В ведомстве отмечают, что новая спецтехника улучшит возможности Сил обороны, повысит их мобильность и возможность эффективно выполнять поставленные задачи.



"Приобретение новых машин также является важным решением с точки зрения экономической эффективности, поскольку обслуживание и ремонт устаревшей техники обходится силам обороны в миллионы лари", - отмечают в министерстве.



Ранее в рамках проекта ведомство приобрело пикапы грузоподъемностью 0,75 тонны типа FORD Ranger и Toyota Hilux, а также закупило новые вездеходы марки Toyota Land Cruiser.



Всего Минобороны Грузии планирует приобрести более 500 единиц спецтехники.



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