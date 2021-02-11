

Грузия получила новое вооружение при поддержке США

11.02.2021 22:57





Министерство обороны Грузии сообщило 11 февраля, что ведомство получило при поддержке США крупнокалиберные пулеметы типа M2 с калибром 12,7 мм и новые автоматические гранатометы MK 19.



По данным агентства, в рамках модернизации вооружения Сил обороны Грузии уже идет процесс оснащения подразделений вооружением американского производства, что направлено на усиление возможностей Сил обороны и улучшение взаимодействия со странами-партнерами.



Грузинские и американские инструкторы Центра боевой подготовки (CTC) на полигоне Вазиани (около Тбилиси) организовали показательные стрельбы из полученного оружия. На мероприятии присутствовали министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили.



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