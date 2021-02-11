

Внешний периметр тюрем в Грузии будут патрулировать на квадроциклах

11.02.2021 23:21





Безопасность внешней зоны потенциальных учреждений будут контролировать оснащенные квадроциклами мобильные группы, сообщает сегодня Специальная пенитенциарная служба.



«Указанное решение служит обеспечению высокого стандарта безопасности пенитенциарных учреждений… Исходя из того, что площадь учреждения и внешняя запрещенная зона охватывает большую территорию, а во многих случаях имеется сложный ландшафтный рельеф, патрулирование проводится с помощью квадроциклов», — отмечено в сообщении.



Патрулирование во внешней запрещенной зоне тюрем осуществляют сотрудники главного управления внешней охраны и информационно-технической безопасности пенитенциарного департамента.



Министр юстиции Грузии Гоча Лорткипадзе в конце января подписал приказ, который устанавливает штраф за нарушение режима на внешней запрещенной зоне пенитенциарного учреждения.



Начиная с 28 января до настоящего дня мобильные группы уже выявили 42 нарушения. Большая часть из них – 34 случая, были зафиксированы в Глданской тюрьме, а остальные 8 штрафов были выписаны в пенитенциарном учреждение №2.



За нарушение установленного законодательством Грузии режима во внешней запрещенной зоне пенитенциарного учреждения предусмотрен штраф в размере 500 лари (более 151 доллара). За повторное нарушение штраф удваивается.



Специальная пенитенциарная служба призывает граждан подчинятся установленным правилам и воздержатся от передвижения по внешней запрещенной зоне и на прилегающей территории.



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