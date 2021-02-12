

СГБ задержала четырех врачей за подделку документов

12.02.2021 15:01





Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает о задержании сотрудниками Антикоррупционного агентства четырех врачей частных клиник. Они обвиняются в групповом коммерческом подкупе и изготовлении и продаже поддельных документов.



По заявлению ведомства, «следствие установило, что директор Поликлиники №4, директор Медицинского центра №4, врач того же учреждения, а также врач из клиники «Семейный доктор» за 250-500 лари продавали иностранным гражданам поддельные справки о состоянии здоровья, в которых были зафиксированы нереальные диагнозы».



Справки использовались для того, чтобы отложить высылку иностранных граждан из Грузии.



Следствие идет по факту группового коммерческого подкупа и изготовления и продажи поддельных документов. В случае подтверждения вины обвиняемым грозит заключение сроком от четырех до шести лет.



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