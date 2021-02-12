

В Батуми изъята партия "героина"

12.02.2021 15:26





Сотрудниками отдела районных инспекторов и детективов Департамента полиции Аджарии по обвинению наркопреступлении задержан А.К., 1990 года рождения.



Задержанный обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере.

За преступление предусмотрено наказание в виде до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



"Задержанный был причастен к схеме продажи наркотиков через интернет. В частности, с целью дальнейшего сбыта наркотиков через интернет-приложения и социальные сети, он размещал наркотики в разных местах Батуми и снимал на видео расположение этих мест.



При обыске дома в Батуми, а также во время следственного эксперимента правоохранители изъяли семь подготовленных к продаже упаковок наркотиков, содержащих героин и небольшие весы", - сказано в сообщении МВД.



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