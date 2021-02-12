|
|
|
В Батуми изъята партия "героина"
12.02.2021 15:26
Сотрудниками отдела районных инспекторов и детективов Департамента полиции Аджарии по обвинению наркопреступлении задержан А.К., 1990 года рождения.
Задержанный обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере.
За преступление предусмотрено наказание в виде до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Задержанный был причастен к схеме продажи наркотиков через интернет. В частности, с целью дальнейшего сбыта наркотиков через интернет-приложения и социальные сети, он размещал наркотики в разных местах Батуми и снимал на видео расположение этих мест.
При обыске дома в Батуми, а также во время следственного эксперимента правоохранители изъяли семь подготовленных к продаже упаковок наркотиков, содержащих героин и небольшие весы", - сказано в сообщении МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна