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В Грузии условно осужденным снова придется отмечаться в агентстве пробации
12.02.2021 16:08
Новости-Грузия
С 15 февраля в Грузии снова станет обязательной явка осужденных условно и условно-досрочно освобожденных лиц для прохождения регулярного контроля. Об этом сообщает Национальное агентство превенции преступления и пробации.
Раз в неделю условно осужденным придется являться в районные филиалы агентства пробации и отметиться, снять отпечатки пальцев. С 28 ноября 2020 года судимые лица были освобождены от этой обязанности из-за угрозы распространения коронавируса и запрета на работу общественного транспорта.
«Поскольку движение транспорта восстановлено, бюро пробации вернулись к обычному режиму работы. Соответственно, обязательная явка пробационеров в бюро с 15 февраля будет восстановлена на территории всей Грузии», — отмечено в сообщении ведомства.
В течение двух последних месяцев офицеры пробации осуществляли контроль за осужденными условно и условно-досрочно освобожденными лицами по адресу проживания.
Лица, которые из-за создавшейся в мире ситуации не смогли вернутся из-за рубежа на родину после истечения срока разрешения на поездку, были освобождены от обязанности взять разрешения до 1 февраля.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 507. Скончались 15 человек.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 264 665 случаев заражения. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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