

Грузинские военные получили новую экипировку

12.02.2021 16:13





Служащие сил специальных операций Минобороны Грузии получили новую экипировку. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.



Комплекты выдали сегодня на военной базе в Мухровани. Экипировка состоит из тактических штурмовых сумок, брони, шлемов производства грузинской «Дельты», системы регулировки позвоночника, внутренних и внешних оружейных ремней, а также сумок-держателей для пистолетов Glok 17 и автоматической винтовки M4.



Экипировку осмотрел командующий Силами обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили. Он также посетил учения по стрельбе из автоматов и пистолетов.



Процесс модернизации вооружения и экипировки военных осуществляется в целях повышения боеготовности Сил обороны Грузии. Власти страны также обещают сосредоточиться на военной промышленности и ее развитии.



Оснащение грузинской армии современным вооружением является частью политики перехода к стандартным вооружениям НАТО. Данный процесс направлен на повышение возможностей Сил обороны, их приближение их к стандартам НАТО и улучшение оперативной совместимости со странами-партнерами.



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