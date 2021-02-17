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В Грузии по обвинению в распространении фальшивых денег задержан гражданин Турции
17.02.2021 11:50
По обвинению в распространении фальшивых денег в крупных размерах арестован гражданин Турции, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
По заявлению ведомства, обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды в январе этого года распространил 20,000 поддельных долларов США. Всего было 200 фальшивых купюр под разным серийным номером. Они были изъяты в результате следственных действий.
Расследование продолжается по второй части 212-й статьи УК Грузии. В случае подтверждения вины ему грозит заключение сроком от 7 до 10 лет.
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