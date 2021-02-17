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Жителей Чиатура задержали по обвинению в нападении на журналистов
17.02.2021 12:19
Новости-Грузия
Полиция Чиатура (Имеретия) задержала двух мужчин по обвинению в незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналистов, сообщает МВД Грузии.
Следствие установило, что 15 февраля 2021 года в селе Шукрути Чиатурского муниципалитета задержанные вмешивались в профессиональную деятельность журналиста и оператора кутаисского бюро ООО «Медиа Холдинг Квира», а также оскорбили их словесно и физически.
Полиция арестовала обвиняемых через несколько часов после инцидента. Оказалось, что один из задержанных был ранее судим. Причины нападения пока неизвестны.
Расследование ведется по статье 154 части Уголовного кодекса Грузии — незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия. Преступление предусматривает наложение штрафа или арест на два месяца, или лишение свободы на срок до двух лет.
По данным СМИ, съемочная группа «Квира» приехала в Шукрути, чтобы снять новостной сюжет. Журналист успел провести небольшой опрос местных жителей и направлялся вместе с водителем и оператором к одному из них домой для записи интервью. В это время на группу напали. Тема сюжета, над которым работал журналист не уточняется.
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