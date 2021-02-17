

На встрече министров обороны стран НАТО обсудят будущие угрозы со стороны России

17.02.2021 12:20





Будущие угрозы со стороны России будут обсуждаться на сегодняшней встрече министров обороны стран НАТО. Информацию об этом распространили в Пентагоне.



По заявлению американского ведомства, первая сессия встречи будет посвящена Альянсу, а также укреплению политики сдерживания и обороны в отношении России.



«Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для членов НАТО, в том числе для США. Россия использует военную силу для достижения своих целей. Они вызывают хаос и подрывают многолетний международный порядок. Администрация Байдена ясно дала понять, что мы будем работать с Россией для продвижения интересов США, но в то же время будем привлекать Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия и с нетерпением ждем возможности обсудить это с членами НАТО», — говорится в заявлении Пентагона.



В переговорах впервые примет участие новый командующий Пентагоном Ллойд Остин.



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