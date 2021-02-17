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Глава СГБ Грузии встретился с послом США


17.02.2021   13:06


Глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

Как данным ведомства, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами, а также вызовы безопасности в регионе.

Особое внимание было уделено вопросам оккупации, в том числе среде безопасности вдоль линии оккупации и на оккупированных территориях. Григол Лилуашвили и Келли Дегнан подчеркнули факты незаконных задержаний оккупационным режимом, обсудили конкретные инциденты, в том числе факт незаконного задержания Зазы Гахеладзе.

«У нас была важная возможность обсудить сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами Америки и Грузией, особенно в свете недавних изменений в регионе. Регион очень динамичен.
Мы говорили об агрессии, которую Грузия видит на административной разделительной линии со стороны России, а также о проблеме задержания грузин на оккупированных территориях, кибератаках и Грузии, овозможностях нашего дальнейшего сотрудничества в плане усиления кибербезопасности.

Что касается защиты интересов безопасности Грузии, Соединенные Штаты Америки и Грузия сотрудничают во многих областях, и я с нетерпением жду продолжения этого сотрудничества в этом году», — заявила Келли Дегнан.

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