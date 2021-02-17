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Столтенберг: Россия использовала силу в Грузии и Украине. Этого не случится ни с одним членом НАТО
17.02.2021 14:18
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы. Об угрозах, исходящих от России, Столтенберг рассказал в интервью испанской газете El Mundo.
«Диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. Мы не можем быть наивными в отношении намерений России. Но мы должны разговаривать с Россией. Я верю в необходимость дать четкий сигнал России: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Но тут не должно быть ни малейшего места для ошибок, недоразумений, сомнений, просчетов: НАТО готово, у нас есть возможности, сила и воля для защиты любого из участников альянса. В Грузии, Украине и Молдове российские войска использовали силу. Должно быть совершенно ясно, что этого не может произойти ни с одним членом НАТО. Это лучший способ сохранить мир. На этом фундаменте мы можем строить свои разговоры, надеюсь, улучшить наши отношения», – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что во время холодной войны угроза была только одна – СССР.
«Но теперь у нас есть киберугрозы, терроризм, гибридные кампании, дезинформация, результаты действий китайской и российской власти, а также пандемия. Все это создает непредсказуемую и нестабильную среду. Поэтому потребность в НАТО, как в союзе разных стран, как никогда высока», – добавил он.
Ранее, 18 января Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.
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