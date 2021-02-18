

МВД призывает представителей политической партии не препятствовать полиции в исполнении решения суда

18.02.2021 10:14





Мы призываем представителей политической партии и их сторонников воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать полиции в исполнении решения суда, — об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Грузии.



«Общественности стало известно о решении судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили от 17 февраля о применении заключения в отношении Никанора Мелия, исполнение которого было поручено министерству внутренних дел.



Согласно Конституции исполнение судебных решений является обязательным для всех граждан. Невыполнение судебного решения или воспрепятствование его исполнению влечет ответственность по закону.



Мы призываем как представителей политической партии, так и их сторонников выражать протест в мирной форме, воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать представителям полиции в исполнении решения суда.



Любая попытка насилия будет немедленно пресечена полицией, и любое лицо, нарушившее общественный порядок, будет привлечено к ответственности по всей строгости закона», — говорится в заявлении.



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