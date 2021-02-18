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В связи с отставкой премьера Грузии, МВД отложило арест Ники Мелия
18.02.2021 11:35
«В связи с отставкой премьер-министра Министерство внутренних дел временно отложило запланированное мероприятие по делу Никанора Мелия», — говорится в заявлении МВД опубликованном после того, как премьер-министр Гиоргий Гахария объявил о своей отставке.
Как заявил Гахария сегодня, 18 февраля, на брифинге в администрации правительства, причиной отставки стало несогласие с командой по вопросу Ники Мелия. В частности, по словам Гахария, он не согласен с формами исполнения решения суда по делу Гунда Мелия.
«Такое мероприятие [арест Ники Мелия] должно быть проведено, когда все риски перестрахованы, особенно политическая целесообразность и политическая ориентация. Поэтому, поскольку мне не удалось договориться со своей командой, я принял решение уйти в отставку », — сказал Гахария.
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