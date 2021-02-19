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Гражданин России, задержанный по делу журналиста Георгия Габуния, приговорен к 4 годам тюрьмы
19.02.2021 18:22
Гражданин России, задержанный по делу журналиста «Мтавари архи» («Главного канала») Георгия Габуния, приговорен к 4 годам тюремного заключения. Информацию об этом распространяет прокуратура.
По информации прокуратуры, Тбилисский городской суд полностью учел представленные стороной обвинения доказательства и признал обвиняемого М.Г. виновным по фактам незаконного пересечения государственной границы Грузии с фальшивым паспортом, использования фальшивых документов, слежки и незаконной добычи личной информации.
«На судебном процессе полученными доказательствами было подтверждено, что гражданин Российской Федерации М.Г., используя фальшивый паспорт, выданный на имя В.Б., в период с 2 октября по 11 марта 2016 года незаконно пересек государственную границу Грузии и пользовался в Грузии поддельными документами.
Также установлено, что в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года М.Г. систематически осуществлял незаконную слежку за журналистом «Мтавари архи» Г.Г. и занимался добычей личной информацию о нем.
По этому уголовному делу Г.Г. признан пострадавшим.
Тбилисский городской суд признал М.Г. виновным по 1-й части статьи 362 (9 эпизодов), 1-й части статьи 344 (7 эпизодов), 1-й части статьи 151 прим, 1-й части статьи 177 и в итоге в качестве наказания определил ему лишение свободы сроком на 4 года», - говорится в заявлении.
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