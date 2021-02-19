

Гражданин России, задержанный по делу журналиста Георгия Габуния, приговорен к 4 годам тюрьмы

19.02.2021 18:22





Гражданин России, задержанный по делу журналиста «Мтавари архи» («Главного канала») Георгия Габуния, приговорен к 4 годам тюремного заключения. Информацию об этом распространяет прокуратура.



По информации прокуратуры, Тбилисский городской суд полностью учел представленные стороной обвинения доказательства и признал обвиняемого М.Г. виновным по фактам незаконного пересечения государственной границы Грузии с фальшивым паспортом, использования фальшивых документов, слежки и незаконной добычи личной информации.



«На судебном процессе полученными доказательствами было подтверждено, что гражданин Российской Федерации М.Г., используя фальшивый паспорт, выданный на имя В.Б., в период с 2 октября по 11 марта 2016 года незаконно пересек государственную границу Грузии и пользовался в Грузии поддельными документами.



Также установлено, что в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года М.Г. систематически осуществлял незаконную слежку за журналистом «Мтавари архи» Г.Г. и занимался добычей личной информацию о нем.



По этому уголовному делу Г.Г. признан пострадавшим.



Тбилисский городской суд признал М.Г. виновным по 1-й части статьи 362 (9 эпизодов), 1-й части статьи 344 (7 эпизодов), 1-й части статьи 151 прим, 1-й части статьи 177 и в итоге в качестве наказания определил ему лишение свободы сроком на 4 года», - говорится в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





