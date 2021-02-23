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Спецназ ворвался в офис Единого национального движения
23.02.2021 08:47
Спецназ МВД ворвался в здание Единого национального движения с целью задержания лидера главной оппозиционной партии Ники Мелия.
Как сообщают с места события, из здания уже выведены несколько оппозиционеров и активистов и членов партии.
Снаружи сотрудники МВД приставили пожарную лестницу к этажу, на котором находится Ника Мелия.
Тем временем, лидер партии дал интервью журналистам, находящимся внутри здания:
"Так заканчиваются режимы. Так заканчиваются, так они закончатся. Они не смогут сохранить власть с помощью силы. Я как никогда стою крепко, уверен в победе этой страны и уверен, что когда наши дети, мой ребенок увидит эти кадры, они будут гордиться своими отцами", - заявил Мелия.
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