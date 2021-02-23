

Спецназ ворвался в офис Единого национального движения

23.02.2021 08:47





Спецназ МВД ворвался в здание Единого национального движения с целью задержания лидера главной оппозиционной партии Ники Мелия.



Как сообщают с места события, из здания уже выведены несколько оппозиционеров и активистов и членов партии.



Снаружи сотрудники МВД приставили пожарную лестницу к этажу, на котором находится Ника Мелия.



Тем временем, лидер партии дал интервью журналистам, находящимся внутри здания:



"Так заканчиваются режимы. Так заканчиваются, так они закончатся. Они не смогут сохранить власть с помощью силы. Я как никогда стою крепко, уверен в победе этой страны и уверен, что когда наши дети, мой ребенок увидит эти кадры, они будут гордиться своими отцами", - заявил Мелия.



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