

МВД распространяет заявление в связи с задержанием Ники Мелия

23.02.2021 10:38





Министерство внутренних дел распространило заявление об аресте председателя «Национального движения» Ники Мелия.



Министерство внутренних дел отмечает, полиция применила пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения своих обязанностей, возложенных на министерство внутренних дел судом.



«Решение Тбилисского городского суда о задержании Никанора Мелия от 17 февраля этого года исполнено министерством внутренних дел — Никанор Мелия арестован.



Правоохранители предупредили граждан, собравшихся у офиса «Национального движения» на Кахетинском шоссе в Тбилиси и его окрестностях, не препятствовать исполнению решения суда и дали им разумный срок на это.



Несмотря на многочисленные предупреждения министерства на месте, собравшиеся у офиса партии не подчинились законному требованию полиции и оказали сопротивление правоохранителям.



«Соответственно, полиция применила пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения своих обязанностей, возложенных на министерство внутренних дел судом», — заявили в министерстве внутренних дел.



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