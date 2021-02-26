|
|
|
В Западной Грузии задержан мужчина, разыскивавшийся за покушение на убийство с 2019 года
26.02.2021 12:53
Полицейские задержали 38-летнего жителя Зугдидского муниципалитета, разыскиваемого с 2019 года за покушение на убийство и незаконное ношение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
По данным телеканала «Мтавари», задержан Бежан Гвазава – сотрудник предвыборного штаба правящей «Грузинской мечты», открывший стрельбу во время ссоры с одним из коллег.
«В апреле 2019 года в селе Григолиси Зугдидского муниципалитета Б.Г. в результате конфликта нанес огнестрельное оружие своему знакомому и скрылся с места совершения преступления», — напоминают в МВД.
Тогда раненого госпитализировали, и он выжил. Суд заочно признал Б.Г. виновным в совершенных преступлениях и приговорил к 7 годам лишения свободы.
«Мтавари» предполагает, что почти два года Гвазава скрывался в лесу и не покидал Зугдидский муниципалитет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна