

В Западной Грузии задержан мужчина, разыскивавшийся за покушение на убийство с 2019 года

26.02.2021 12:53





Полицейские задержали 38-летнего жителя Зугдидского муниципалитета, разыскиваемого с 2019 года за покушение на убийство и незаконное ношение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



По данным телеканала «Мтавари», задержан Бежан Гвазава – сотрудник предвыборного штаба правящей «Грузинской мечты», открывший стрельбу во время ссоры с одним из коллег.



«В апреле 2019 года в селе Григолиси Зугдидского муниципалитета Б.Г. в результате конфликта нанес огнестрельное оружие своему знакомому и скрылся с места совершения преступления», — напоминают в МВД.

Тогда раненого госпитализировали, и он выжил. Суд заочно признал Б.Г. виновным в совершенных преступлениях и приговорил к 7 годам лишения свободы.



«Мтавари» предполагает, что почти два года Гвазава скрывался в лесу и не покидал Зугдидский муниципалитет.





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