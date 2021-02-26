

Злоумышленник открыл огонь по полиции, его нашли без сознания

26.02.2021 18:20





Министерство внутренних дел Грузии распространило заявление в связи с ограблением Золотой биржи в Зугдиди.



«В Зугдиди, на улице Руставели, 26 февраля в первой половине дня произошло ограбление. Человек, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался на Золотую биржу и угрожая оружием забрал у продавца золотые украшения, после чего скрылся с места происшествия. По факту ограбления возбуждено дело по подпункту «в» части 3 статьи 179 и частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса.



Сотрудники Зугдидского районного департамента полиции Самегрело-Земо Сванети приступили к оперативно-розыскным мероприятиям после ограбления.



Предполагаемый преступник, заметив сотрудников правоохранительных органов, открыл по ним огонь, на что полиция ответила выстрелами в соответствии с Законом Грузии о полиции, поскольку существовала реальная угроза жизни людей.



Полиция нашла напавшего на сотрудников мужчину, 1996 года рождения без сознания, после чего правоохранители вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось.



Для установления причины смерти будет проведена экспертиза», - говорится в сообщении МВД.



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