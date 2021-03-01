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Сотрудник мэрии Тбилиси пойман на взятке
01.03.2021 18:34
Сотрудник администрации Самгорского района мэрии Тбилиси задержан за вымогательство и получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает Служба госбезопасности.
«По версии следствия, сотрудник администрации Самгорского района мэрии Тбилиси пообещал иностранным бизнесменам срубить здоровые деревья в окрестностях, приобретенного ими участка земли, чтобы устроить подъезд к нему. Взамен он потребовал взятку в размере 8000 долларов. 26 февраля этого года сотрудник администрации Самгорского района взял часть требуемой им суммы - в размере 4000 долларов США. Чиновник был пойман с поличным сотрудниками антикоррупционного агентства», - говорится в заявлении.
По факту получения взятки в крупном размере ведется следствие.
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