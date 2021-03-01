

Сотрудник мэрии Тбилиси пойман на взятке

01.03.2021 18:34





Сотрудник администрации Самгорского района мэрии Тбилиси задержан за вымогательство и получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает Служба госбезопасности.



«По версии следствия, сотрудник администрации Самгорского района мэрии Тбилиси пообещал иностранным бизнесменам срубить здоровые деревья в окрестностях, приобретенного ими участка земли, чтобы устроить подъезд к нему. Взамен он потребовал взятку в размере 8000 долларов. 26 февраля этого года сотрудник администрации Самгорского района взял часть требуемой им суммы - в размере 4000 долларов США. Чиновник был пойман с поличным сотрудниками антикоррупционного агентства», - говорится в заявлении.



По факту получения взятки в крупном размере ведется следствие.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





