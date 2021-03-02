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Конвойная машина попала в ДТП недалеко от Тбилиси
02.03.2021 10:56
Перевозившая заключенного машина специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии попала в ДТП недалеко от Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Случай произошел вечером 1 марта на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе у села Ксани Мцхетского муниципалитета. По предварительной информации, во время движения было пробито колесо микроавтобуса. Водитель не справился с управлением – машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Офицеры эскорта и заключенный получили незначительные повреждения. По заключению врачей «скорой», в госпитализации они не нуждались. Тем не менее, заключенного перевели в клинику гражданского сектора «в целях превенции».
«Там ему проведут соответствующие обследования, после чего его переведут в соответствующее пенитенциарное учреждение», — заявили в службе.
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