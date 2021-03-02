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На улице Тамарашвили задержан мужчина, изъято оружие
02.03.2021 12:15
Сотрудниками Тбилисского главного управления патрульной полиции МВД задержан И.Н., 1971 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Данный вид нарушения закона карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
«На улице Тамарашвили в Тбилиси правоохранители изъяли принадлежащее обвиняемому огнестрельное оружие в качестве вещественного оказательства, назначена соответствующая экспертиза», - говорится в сообщении МВД.
Расследование ведется по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
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