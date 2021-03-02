

В Тбилиси мужчина пытал жену и угрожал убийством - прокуратура

02.03.2021 17:31





По ходатайству Прокуратуры Грузии суд избрал меру пресечения в качестве ареста мужчине, обвиняемому в пытках жены и в том, что он угрожал убить членов ее семьи.



Согласно информации ведомства, обвиняемый из-за гендерной нетерпимости применял насилие и пытал свою супругу.



«Следствие установило, что 24 февраля 2021 года в г. Тбилиси обвиняемый, по мотиву гендерной нетерпимости, так как счел, что у его супруги нет права иметь друзей мужского пола, переписываться с ними и самостоятельно распоряжаться своими средствами, применил пытки.



Мужчина на протяжении 4-5 часов применял физическое насилие, бросив пострадавшую на пол и наносил удары по разным частям тела, а после, применив силу, заставил стоять под холодным душем.



Также, как говорят в прокуратуре, на следующий день — 25 февраля обвиняемый угрожал членам семьи супруги огнестрельным оружием и вновь применил физическое насилие на сей раз по отношении к брату и отцу пострадавшей.



Следствие идет по первой части статьи 11-144, подпункту Г второй части статьи 11-151, первой части статьи 151 и первой части 126-й статьи УК Грузии. В случае подтверждения вины обвиняемому грозит от семи до десяти лет заключения», — говорится в заявлении.



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