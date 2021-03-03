

Госдеп США: В Грузии нет опытной лаборатории по киберпреступности

03.03.2021 14:24





Прокуратура и правоохранительные органы Грузии должны уделять особое внимание выявлению связей между отмыванием денег и организованной преступностью, — об этом говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.



«Большая часть незаконных доходов в Грузии приходится на банковское мошенничество и киберпреступление. Криптовалюты в Грузии не регулируются, и вместе с игорным бизнесом это вопрос, который необходимо решить», — говорится в отчете.



В документе отмечается, что нынешняя экономическая ситуация в Грузии создает благодатную почву для желающих отмыть деньги.



«Простота ведения бизнеса, повышающая привлекательность Грузии для чистых инвестиций, также является средством, по которому в финансовую систему попадают незаконно добытые деньги. Угроза отмывания денег увеличивается еще и тем, что криптовалюта в Грузии не регулируется. С помощью механизмов мониторинга, внедренных в последние годы, прокуратура установила связь между наркотиками, организованной преступностью и отмыванием денег. Неконтролируемый рост игровой индустрии, в том числе онлайн-игр, также вызывает беспокойство», — говорится в документе.



Согласно отчету, по состоянию на январь 2019 года в Грузии зарегистрировано 449 лотерей и других игорных бизнесов. Также 34 казино. В документе говорится, что мониторинг игорного бизнеса в Грузии осуществляет министерство финансов Грузии. В то же время авторы отчета заявляют, что в Грузии существует «адекватная, легальная и институциональная рамка для борьбы с отмыванием денег».



В отчете говорится, что биткойн и другие виртуальные валюты очень популярны в Грузии.



«Грузия — популярное место для добычи (майнинга) виртуальной валюты. Однако в Грузии нет опытной лаборатории по киберпреступности, и у нее есть всего несколько квалифицированных специалистов по цифровой криминалистике. Необходимы дополнительные усилия для увеличения потенциала в этой области, а также для улучшения законодательства о сборе и анализе цифровых доказательств. Прокуратура Грузии недавно создала управление по борьбе с киберпреступностью, и оно уже работает над разработкой инструкций по изъятию криптовалют, которые будут использоваться правоохранительными органами», — говорится в отчете.



В отчете Госдепартамента также говорится, что по сравнению с 2018 годом в грузинском игорном бизнесе выявлено гораздо больше подозрительных транзакций.



«Это обусловлено усилиями правительства Грузии, которое создало департаменты по мониторингу игорного бизнеса и запустило информационно-просветительские программы. Однако, несмотря на это, количество отчетов, представленных игорным бизнесом, все еще сомнительно невелико, что может указывать на то, что игорный бизнес не полностью соблюдает регуляции», — говорится в отчете.



В документе также говорится, что в 2019 году риски отмывания денег в Грузии оцениваются как средние, а риски финансирования терроризма — низкие.





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