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Солдат 4-й механизированной бригады с целью самоубийства произвел выстрел из собственного оружия
04.03.2021 10:23
По информации Минобороны Грузии, на территории 4-й механизированной бригады военнослужащий во время дежурства произвел выстрел из собственного автоматического оружия с целью самоубийства.
По данным ведомства, военного доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
«3 марта текущего года на территории 4-й механизированной бригады военнослужащий-контрактник, рядовой I класса Дж. М. находясь на дежурстве в наряде, произвел выстрел из собственного автоматического огнестрельного оружия с целью покончить жизнь самоубийством. Военнослужащего немедленно доставили в больницу для оказания соответствующей медицинской помощи, однако, к сожалению, спасти его не удалось.
В связи с произошедшим военной полицией Минобороны ведется расследование по статье 115 УК, которая подразумевает доведение до самоубийства. Согласно предварительной информации следствия, произошедший случай, предположительно, связан с семейными проблемами. Министерство обороны выражает сожаление в связи с этим трагическим фактом и соболезнует его семье», - сказано в заявлении.
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