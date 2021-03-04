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Заявление министерства обороны Грузии
04.03.2021 11:42
Министерство обороны Грузии распространило заявление по поводу инцидента, произошедшего на территории 4-й механизированной бригады.
По информации ведомства, военнослужащий выстрелил из собственного автоматического оружия с целью покончить жизнь самоубийством. Солдат был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
«3 марта текущего года на территории 4-й механизированной бригады военнослужащий-контрактник, рядовой первого класса Дж. М. при исполнении служебных обязанностей произвел выстрел из собственного автоматического огнестрельного оружия с целью покончить жизнь самоубийством. Военнослужащего немедленно доставили в госпиталь для получения соответствующей медицинской помощи, однако, к сожалению, спасти его не удалось.
Инцидент расследуется военной полицией Минобороны по статье 115 УК, которая предусматривает доведение до самоубийства. Согласно предварительной информации, инцидент, вероятно, связан с семейными проблемами", - отмечается в информации.
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